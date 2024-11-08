اللواء سلامي: نواجه العدو بجزء من قدراتنا

العالم - إيران

وقال اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، في المؤتمر الوطني لمسؤولي العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية ومدراء الإعلام، ان "العدو دخل المواجهة بكل قدراته وطاقاته ونحن نواجهه بجزء من قدراتنا"معتبرا ان "المواجهة مع الكيان الصهيوني تتركز ظاهريا بغزة ولبنان لكن امتدادها السياسي دولي".

واشار اللواء سلامي نشهد الآن ترتيباً سياسياً للعدو أمام تدفق المقاومة الهائل في المنطقة، ولا توجد قوة لم يأت بها العدو إلى الميدان.

واضاف اللواء اسلامي: يهاجم الصهاينة كلّ ما يجدونه ويستهدفون المدن اللبنانية لكنّهم عجزوا عن السيطرة عن جزء من أراضي جنوب لبنان.

ورأى اللواء سلامي، أن "إنجاز أميركا خلال عام من طوفان الأقصى هو تدمير صورتها السياسية عالميا".