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المقاومة الإسلامية العراقية تعلن استهداف هدف عسكري في شمال الأراضي المحتلة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

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