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حرس الثورة الإسلامية يؤكد القضاء على عدد من الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان كانوا يحملون أسلحة وذخائر بسيارة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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