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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال في كريات شمونة بصلية صاروخية

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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