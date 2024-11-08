شاهد..كاميرا العالم توثق الاعتداءات على بلدة الناصرية بالبقاع اللبناني

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من بلدة الناصرية في البقاع اللبناني، استهدفت غارة اسرائيلية يوم امس منزلا ما اسفر عن ارتقاء 13 شخص وجرح 9 اخرين.

وقال شاهد عيان " بالامس كان يوجد 3 عائلات هنا ويصلون المغرب فجاة جائت غارة صهيونية معادية دمرت المبنى واستشهد 13 شخص و9 جرحى،الشهداء تتراوح اعمارهم بين 40 و 60 و بينهم اطفال ، هؤلاء من اهلنا يعملون بالزراعة ، كما بينت الكاميرات هناك حبوب وبطاطس وبصل وما لهم اي عمل هم صامدون بقلب بيتهم، من هذه القرية المقاومة اقول للعدو كد كيدك واسعى سعيك ووالله لن تمحوا ذكرنا من هذه البلدة نجد العهد والولاء والوفاء لسماحة الامين العام السيد حسن نصرالله وخلفيته الامين العام الحالي الشيخ نعيم قاسم. لبيك يا نصرالله لبيك يا نصرالله لبيك يا نصرالله".

المنطقة تعرضت لدمار بشكل هائل، ما اسفر عن ارتقاء 13 شهيدا، العمل الانقاذي كان مستمر لعدة ساعات ، بالاضافة الى غارة اخرى استهدفت منزلا تاريخيا وهو بيت المنشية ويقع على حافة قلعة بعلبك التاريخية وتم تدميره بالكامل وهذا البيت عمره اكثر من 500 عام واثر هذه الغارة تضررت العواميد الرومانية لقلعة بعلبك الاثرية.