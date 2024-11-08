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وكالة الأنباء اللبنانية: خمسة شهداء جراء غارتين للعدوان الإسرائيلي على بلدتي كفرتبنيت وزبدين جنوبي البلاد

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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