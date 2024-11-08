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حماس تدعو لحراك عالمي حتى وقف الإبادة في غزة

حماس تدعو لحراك عالمي حتى وقف الإبادة في غزة
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للحشد والنفير نصرة لغزة والمقاومة ودعما لشعبنا ورفضا للدعم الأمريكي للعداون.

العالم - فلسطين

وأطلقت حركة حماس نداء للخروج أيام الجمعة والسبت والأحد في الساحات والميادين كافة في مسيرات وفعاليات نصرةً لشعبنا ولإدانة حرب الإبادة والضغط لوقف العدوان، وتنديداً بالدعم الأمريكي والغربي للمجازر المروعة التي يتعرّض لها شعبنا في قطاع غزَّة.

وأطلقت حركة حماس دعوة ونداء للاستمرار في الحراك العالمي حتى وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة في قطاع غزة.

وقالت إن العدو الصهيوني يواصل مجازره الوحشية بحق شعبنا في شمال قطاع غزة، واستمرار عمليات التطهير العرقي بحق مئات الآلاف من المواطنين العزل، وسط حصارٍ وتجويع، وعزل كامل عن العالم الخارجي.

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