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حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بصلية صاروخية

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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