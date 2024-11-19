الهلال الأحمر الإيراني يرسل 300 طنًا من المساعدات إلى غزة ولبنان

العالم – خاص بالعالم

في وقت تتصاعد فيه أزمات المنطقة وتستمر فيه آلة العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين في قطاع غزة ولبنان، منظمة الهلال الأحمر الإيراني ترسل شحنة ضخمة من المساعدات الشعبية جمعت في يوم واحد تزن 300 طنا إلى لبنان و قطاع غزة.

في خطوة إنسانية تستهدف تخفيف وطأة المعاناة عن الشعبين الشقيقين في ظل الحروب والظروف القاسية التي يعيشانها.



وقال بابك محمودي رئيس منظمة الإغائة والإنقاذ:"رغم تلك الجهود الإنسانية الملموسة، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في شن الهجمات الجوية والبرية في قطاع غزة ولبنان تشكل تهديدا مباشرا للسكان المدنيين مما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة. حيث يعيش المدنيون في حالة من الترقب والخوف، سنبقى عونا لأهالي غزة ولبنان ونمدهم بالمستلزمات الاغاثية ونقف إلى جانبهم في أصعب الاوقات".

تأتي هذه المساعدات كإشارة على تضافر الجهود الإنسانية في مواجهة الظلم والاحتلال، حيث يتم إرسال الإغاثة عبر ثلاث طرق: البرية والبحرية والجوية، وأن الشعب الإيراني يواصل دعمه الكبير للمتضررين، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في تخفيف معاناتهم، داعيا إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الذي يضاعف من معاناة الشعوب في المنطقة.

وقال محمد متقي المساعد اللوجيستي في منظمة الإغائة والإنقاذ:"هذه المساعدات تتضمن مواد بيولوجية وأدوية أساسية تم جمعها من جميع أنحاء إيران، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لضمان صلاحيتها. وقد تم إرسال المساعدات اليوم عبر10 مقطورات ضخمة، في حين تم تحويل التبرعات النقدية إلى أدوية ومواد طبية تواكب احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة ولبنان.

تستمر حملة الهلال الأحمر الإيراني في جمع المساعدات من جميع أنحاء البلاد، ويظل الباب مفتوحا أمام كل من يرغب في دعم الأشقاء في قطاع غزة ولبنان في ظل هذه الظروف العصيبة.

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