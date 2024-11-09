العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق"، لفت الدبش إلى أن التاريخ الأمريكي من عام 1492 عندما فكر كولومبوس إقتحام الأراضي الأمريكية، والتي كانت تسمى بـ"الأرض الهندية" بمفهومهم ودخول هذه الأراضي بحث عن كيفية دخول هذه الاراضي فارسل رسالة إلى البابا في حينه قائلا له:" نريد أن ندخل الأراضي الهندية لاكتشاف الذهب لتمويل الحمله الصليبية باتجاه فلسطين وباتجاه الأراضي المقدسة لتحرير قبر المسيح من أيادي الكفار الوثنيين ويقصد"العرب المسلمين".

ونوه الدبش إلى تطور مفهوم العلاقة بعد دخول كولومبوس فاستخدم أسفار الكتاب المقدس لعملية استخدام اسفار الكتاب المقدس لتنفيذ عملية الإبادة للسكان الاصليين.



وأوضح الدبش أن ظهور الإصلاح البروتستانتي دفع العديد من البريطانيين إلى الهروب إلى إمريكا، هربًا من الاضطهاد. من هنا، ساد في المخيال الشعبي مقولة إن أميركا قد اختيرت، من سائر أمم الأرض، لتكون مؤئلًا للمجيء الثاني للمسيح، كونها مكانًا لاستكمال الإصلاح الديني"البروتستني"، بعد فشله في أوروبا، وقد تماهى المستوطنون البريطانيون البروتستانت على الأرض الأميركية، مع الإسرائيلين القدامى، وكأنهم هم "إسرائيل المسيحية"، وكانت "التوراة" مرجعهم المطلق. وهم بالتالي "شعب الله المختار"، مقارنة بما حدث مع اليهود في مصر قديمًا.

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