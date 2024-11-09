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هل علاقة أمريكا بـ"إسرائيل"علاقة تحالف أم تبعية؟!

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث والمؤرخ العربي الفلسطيني أحمد الدبش أن علاقة أمريكا بـ"إسرائيل" ليست علاقة تحالف وليست تبعية ولكنها علاقة "زواج كاثوليكي"، حيث ان الكتاب المقدس شكل العمود الفقري للسياسة الامريكية على مر العصور وليس من اليوم.

العالمخاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق"، قال الدبش: رأينا أن العصر الحديث في عام 1919 وعد بلفور 1917 او ما يسمى بإعلان بلفور من صاغا ومن ساهم في صياغته هو الرئيس الامريكي ومن ساعد على انشاء دولة للكيان الصهيوني هم الامريكان.

ولفت الدبش إلى أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تطورت من علاقة دينية، وتم الزواج بين الدين والسياسة، وبالطبع فإن امريكا لها مصالح إستراتيجية واستخدموا الرواية الدينية حيث ان مصلحتهم الاستراتيجية هي وجود كيان غريب داخل الوطن العربي لتفتيت الوطن العربي وهذا ما فكر به البريطانيون منذ عام 1830 و 1834 حيث أن وزير خارجيه بريطانيا آنذاك اشتغل في ان يتحدث باليهود لإنشاء جسم غريب داخل المنطقة العربية لضرب مشروع محمد علي وإنهاء اي عملية للوحدة داخل هذه المنطقة العربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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