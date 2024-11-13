هل يلجأ كيان الإحتلال لضم الضفة الغربية بعد موافقة ترامب؟

العالم – خاص بالعالم

وأشارت النتشة إلى أنه سبق وأن تم التحذير في أن إجراءات الإحتلال هي لإجراء ضم صامت للضفة الغربية المحتلة وفرض للسيطرة سواء أكانت على أراضي مناطق C أو السيطرة العسكرية الأمنية من خلال الإجتياحات والاقتحامات المستمرة وشبه اليومية لجميع مناطق الضفة الغربية دون إستثناء لا بتصنيفها لا على مناطق( أ) ولا (ب) ولا (ج).

ولفتت النتشة إلى أن ترامب ربما يعقد صفقة مع"إسرائيل" تتضمن وقف الحرب على قطاع غزة لأنها تستنزف الخزينة الأمريكية وليس شفقةً بالشعب الفلسطيني مقابل سكوته، أو إعلانه ضمنياً بضم الضفة الغربية المحتلة أو السكوت حتى عن هذا الضم، وإتخاذ أيّ إجراءات ضد"إسرائيل" فيما تقوم به من ضم الضفة الغربية.

ونوهت النتشة إلى أن إدارة ترامب كانت تدين بشدة بشكل مستمر وتقوم بتظهير هذه الإنتهاكات في الضفة الغربية، وكانت تعارض فكرة إنهيار السلطة الوطنية الفلسطينية التي يسعى اليها سموتريتش من خلال قطع أموال المقاصة والتمويل عن الأونروا وعن مؤسسات السلطة والمقاصة عن السلطة وتجفيف موارد الأونروا كجزء ثاني من الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني حتى يتسنى له السيطرة كليا على كل مراكز القوة والخدمات في الضفة الغربية.

وتوقعت النتشة إلى أن يكون هنالك صمتاً من الإدارة الأمريكية وعدم ذكر موضوع الضم او تسليط الضوء عليه.

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