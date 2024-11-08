الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في مستوطنة مرغليوت

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :