المستوطنون وذوو الأسرى يواصلون التظاهرات ضد نتنياهو وحكومته

العالم – خاص بالعالم

مع استمرار التخبط وحالة الفشل والفساد الذي يعاني منها رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الشارع الاسرائيلي وذوي الأسرى والمحتجزين الاسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية التظاهر ضده بتل أبيب والقدس المحتلة للتطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل ومحاسبته.

وقال محمد أبو خضير المحلل السياسي الفلسطيني:" هناك صدمة في المجتمع الإسرائيلي حيث إن تلك الصدمة تعتبر نوع من فقدان الأمل وفقدان الأمن والاستقرار، لذلك كل التركيز على إزالة تتنياهو".

وفي ظل الخسائر الكبيرة التي يعاني منها جيش الاحتلال بالارواح والمعدات بعدوانه على قطاع غزة وجنوب لبنان يعلن جيش الاحتلال تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة العسكرية وفق صحيفة يديعوت أحرونوت مما يشكل معضلة كبيرة مع استمرار فشل الجيش في تحقيق الأهداف المعلنة.



وقال فراس ياغي المختص بالشأن الإسرائيلي:" الذي يحدث في الجيش بأن هناك مشكلة حقيقية في تعداد الجيش والخسائر البشرية التي وقعت بالجيش الاسرائيلي سواء في غزة أم في الجنوب اللبناني، حيث نتحدث عن فرقة كاملة هم بحاجة الى فرقة كاملة داخل الجيش، هناك معضلة في تجنيد الحريديم ونتنياهو يحاول إعفاءهم لذلك يبحثون عن كيفية زيادة مدة الخدمة الالزامية وهذه الزيادة حتى الآن لم تعرض في داخل الكنيست على الرغم من حشد الجيش إليها بشكل كبير، لذلك زادوا من مدة عمل الخدمة النظامية حتى لا يستنزف الإحتياط لأن عنصر الإحتياط الذي كان يخدم في الجيش لمدة 45 يوم أصبح يخدم الآن من 200 الى 250 يوما".

ويشارك في التظاهرات التي باتت شبه يومية ضد نتنياهو أضافة للمنظمات الاحتجاجية بعض عائلات الجنود الذين قتلوا على يدي المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

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