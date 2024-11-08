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سفير السودان بطهران: الشعب السوداني يرحب بتعزيز العلاقات بين الخرطوم وطهران

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد السفير السوداني في ايران عبد العزيز حسن صالح، ان العلاقات بين الخرطوم وطهران تحظى بدعم كبير من القيادة السودانية.

العالم خاص بالعالم

واضاف في مقابلة مع قناة العالم تبث لاحقا ان السياسة الخارجية السودانية مبنية على التعاون وعدم التدخل في شؤون الآخرين وان الشعب السوداني يرحب بتعزيز العلاقات بين الخرطوم وطهران.

وقال صالح:"نحن الان في نظام وعهد الجديد في السودان فتحنا صفحة بيضاء لدفع وتطوير هذه العلاقات وتفعيلها الى الأمام.

ونوّه صالح إلى أن الشعب السوداني مرحب جدا ومنفتح على دعم هذه العلاقات في كل المجالات، وان السياسة الخارجية السودانية تنبني على التعاون واحترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وكذلك بالمقابل عندما تنفتح علاقتنا الخارجية مع دولة ما تحاول أن تؤسس لعلاقات تقوم على المصلحة المتبادلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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