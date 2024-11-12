هذا ما قاله مسؤولون إسرائيليون حول صواريخ حزب الله

العالم – خاص بالعالم

الذي قال عنه إعلام الاحتلال إنه شن شمال ووسط البلاد في نفس التوقيت معتبرا أنها خطوة واحدة واضحة هي أن حزب الله ينجح في فرض حرب استنزاف على جيش الاحتلال.

وفيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عما أسمته بدأ المرحلة الثانية من عمليات جيش الاحتلال البرية في لبنان أعلنت المقاومة عن استهدافها بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب وقاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية واستهدافها بصليات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات شوميرا وزرعيت ومربض مدفعية إسرائيلي في نافيه زيف.

كما استهدفت ‏المقاومة بصليات صاروخية مستوطنات ديشون شمال مدينة صفد المحتلة وكفر بلوم في الجليل الأعلى وكفر يوفال ‏في إصبع الجليل .

مصادر الاحتلال وإعلامه أكدوا سقوط قتيلين من عناصر مجموعة الاحتياط وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صواريخ في نهاريا وكابري مشيرين الى دوي انفجارت ضخمة في خليج حيفا وشرقها بعد هجوم قالوا إنه الخامس بطائرات مسيرة من لبنان وأظهرت لقطات مصورة هروب الستوطنين إلى الملاجئ جراء الهجوم الصاروخي على “تل أبيب”.



وفيما زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان أقر رئيس استخبارات الاحتلال“أمان” السابق عاموس مالكا أن كيانه لا يمكنه إزالة تهديد صواريخ حزب الله بالقتال حتى نفادها مؤكدا أن الحزب لديه القدرة على إطلاق مئة صاروخ يوميا لأشهر طويلة واعتبر مالكا أن الأمر يحتاج إلى تسوية في الشمال وأن كيانه قريب منها.



تحدث إعلام الاحتلال عن واقع المستوطنات الشمالية وسط استمرار النيران وتوسيعها من جانب حزب الله مشيرين الى عدم استعداد المستوطنين للعودة إلى منازلهم في خضم ذلك. أما معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي فكشف عن أن أكثر من 82?5 % من المستوطنين يعتبرون أن الوضع الأمني لا يتيح عودة السكان للشمال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...