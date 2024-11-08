إسرائيليون يستفزّون مناصرين لفلسطين بهولندا.. وهذا ما فعلوه!

العالم – خاص بالعالم

وفي التفاصيل بدأت الصدامات عندما قام إسرائيليون توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة لكرة القدم بإنزال العلم الفلسطيني من على شرف بعض المنازل في المدينة وتمزيقها، وترديد هتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.

وبحسب تل أبيب أسفرت الحادثة عن إصابة عشرين إسرائيليا، وفقدان سبعة آخرين، وفي محاولة منها لتضخيم الحادث واستغلاله، أعلنت أنها تستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا للهجمات بحسب قولها.

وأما المواقف الغربية حول الحادثة فتظهر ازداواجية المعايير وسياسة الكل بمكيالين وتجاهلها لمسبب الحادثة الأصلي حيث أجمعت المواقف الأوروبية على التنديد بما تعرض له الإسرائيليين واصفة ذلك بالأمر غير المقبول فيما أدانت ما أسمته بالعنف.

واعتبرت الحادثة معاداة للسامية متناسية الاسباب الحقيقة التي ادت للحادث وما ارتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين بشكل عام وأهالي قطاع غزة بشكل خاص من انتهاكات ومجازر.

وفي المجمل فإن أحداث أمستردام أظهرت للمجتمع الدولي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص أن استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة سيؤدي حتما إلى انفجار اوروبي كبير ضد أي شيء ينتمي لكيان الاحتلال سواء بعثات دبلوماسية أو فنية أو رياضية.

وأن صورة هذا الكيان اهتزت او اهترأت لدى المجتمع الغربي، وهي صورة عملت الولايات المتحدة وحلفاءها على تنظيفها لعقود وغزة فضحتهم.

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