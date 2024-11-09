طهران.. تحذير من اتساع الحرب وتأكيد على خيار المقاومة

العالم - بانوراما

وشدد عراقجي على فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال وتؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.



وحمل عراقجي الکيان الاسرائيلي مسؤولية عدم الوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان عبر رفضه جميع الخطط والمقترحات بهذا الشأن.

مضيفا أن الشهيد السيد نصر الله أظهر بأسلوبه الفريد كيفية الوقوف في وجه التهديدات الاسرائيلية، وعلم شعوب العالم أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق، مشددا على أن إيران ستواصل دعم المقاومة والشعوب المضطهدة في المنطقة انطلاقا من مبادئها وقيمها.

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