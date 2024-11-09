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طهران.. تحذير من اتساع الحرب وتأكيد على خيار المقاومة

طهران.. تحذير من اتساع الحرب وتأكيد على خيار المقاومة
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الحرب إذا اتسعت فإن آثارها لن تقتصر على منطقة غرب آسيا فقط، ويمكن أن تنشر انعدام الأمن والاستقرار إلى مناطق أخرى وحتى البعيدة.

العالم - بانوراما

وشدد عراقجي على فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال وتؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وحمل عراقجي الکيان الاسرائيلي مسؤولية عدم الوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان عبر رفضه جميع الخطط والمقترحات بهذا الشأن.

مضيفا أن الشهيد السيد نصر الله أظهر بأسلوبه الفريد كيفية الوقوف في وجه التهديدات الاسرائيلية، وعلم شعوب العالم أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق، مشددا على أن إيران ستواصل دعم المقاومة والشعوب المضطهدة في المنطقة انطلاقا من مبادئها وقيمها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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