تداعيات استهداف حزب الله للعمق الصهيوني على المستوطنين

العالم – العين الإسرائيلية

وتطرق البرنامج إلى المواجهات التي وقعت في أمستردام بعد مباراة لكره القدم بين مشجعين إسرائيليين أقدموا على تمزيق الأعلام الفلسطينية في المدينة وبين مؤيدين للقضية الفلسطينية، استحوذت على إهتمام الإعلام العبري الذي وصف هذه المواجهات بالعنيفة.

وحول السياق الذي يمكن أن توضع فيه المواجهات التي حصلت في أمستردام بعد إقدام مشجعين إسرائيليين على إحراق الأعلام الفلسطينية في المدينة الهولندية أكد أ.طارق ترشيشي مدير تحرير صحيفة الجمهورية، أن ذلك يعبر عن كمية الحقد الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية وأصبح علم فلسطين بالنسبة لهم مشكلة، وعندما يروا العلم الفلسطيني ينفعلون بطريقة يعبرون فيها عن عنصريتهم وعن جبروتهم وعن حقدهم على الشعب الفلسطيني عن تصميمهم لإبادة هذا الشعب والدليل ما يحدث بغزة، وبالضفة الغربية.

ولفت ترشيشي إلى أنه من الطبيع للفلسطينيين أن ينتصروا لشرفهم ولكرامتهم وحدثت هذه المعجزة وكان من الطبيعي أن تحدث، وأي شخص يقوم بتمزيق علم بلادي لا بد أن أتصدى له.

وألقى البرنامج الضوء على كيان الإحتلال الإسرائيلي الذي يشهد إستهدافا بالصواريخ والمسيّرات من جانب حزب الله ردا على الحرب العدوانية التي يشنها جيش الإحتلال على لبنان، حيث يسجل الإعلام العبري مشاهدات للمستوطنين الذين يعانون من عمليات المقاومة المستمرة.

وبحث البرنامج في موضوع المسار المعقّد في الحرب العدوانية على لبنان، لاسيما سقوط الصواريخ والمسيرات في العمق الصهيوني المحتل، توقف عنده رئيس بلدية رعنان المحتلة الذي شرح للإعلام العبري أجواء الخوف التي يعيشها المستوطنون هناك.

وناقش البرنامح ما يحدث في لبنان من فشل قوات الإحتلال بتحقيق إنجاز بري معتبر على الحدود مع جنوب لبنان أبدى فيه خبراء صهاينة قناعتهم بصعوبة تحقيق أهداف الحرب على لبنان ومنها إعادة المستوطنين إلى الشمال وهزيمة حزب الله.



ضيف البرنامج:



- أ.طارق ترشيشي مدير تحرير صحيفة الجمهورية

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