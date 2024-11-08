الفلسطينيون يشيّعون شهيدين في مخيمي جنين وطولكرم

العالم - خاص بالعالم

هذا الشهيد عبد الله السعدي ضابط في المخابرات الفلسطينية قتله جندي اسرائيلي بثلاث رصاصات.



وفي مخيم طولكرم شهيد آخر يشيعه الناس، كان قد ارتقى اثناء اقتحام المخيم خلال عملية عسكرية امتدت لثلاثة ايام في مناطق شمال الضفة المحتلة.



وقال الحاج محمد السعدي والد الشهيد عبد الله:"لقد اطلقوا عليه ثلاثه رصاصات وبقي حتى سالت منه الدماء".

الحاج محمد البيطاوي من مخيم جنين يعجز عن كل شيء إلا عن البكاء، حرق جيش التدمير منزله ومنزل شقيقه، بدعوى البحث عن ابنه المطلوب للقتل.



وقبل عام، كانت زوجته قد أصيبت اثر اعتداء جنود الاحتلال عليها ولازالت بغيبوبة منذ ذاك الوقت.



الحال ذات الحال في مخيمات الضفة، قتلٌ المدنيين بحجة القضاء على المقاومين، المنازل باتت تشابه بعضها، منازل المدنيين وشوارعهم ومحالهم التجارية، كلها يستهدفها الاحتلال في سبيل القضاء على هذه المخيمات.

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