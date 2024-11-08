الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الفلسطينيون يشيّعون شهيدين في مخيمي جنين وطولكرم

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

شيّع الفلسطينيون في مخيمي جنين وطولكرم، شهيدان إرتقيا برصاص الاحتلال خلال عدوان على مناطق متفرقة في الضفة الغربية استمر لـ3 ايام، ارتقى خلالها 7شهداء واصيب عدد آخر، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الـ7 من إكتوبر إلى اكثر من757 شهيدا.

العالم - خاص بالعالم

هذا الشهيد عبد الله السعدي ضابط في المخابرات الفلسطينية قتله جندي اسرائيلي بثلاث رصاصات.

وفي مخيم طولكرم شهيد آخر يشيعه الناس، كان قد ارتقى اثناء اقتحام المخيم خلال عملية عسكرية امتدت لثلاثة ايام في مناطق شمال الضفة المحتلة.

وقال الحاج محمد السعدي والد الشهيد عبد الله:"لقد اطلقوا عليه ثلاثه رصاصات وبقي حتى سالت منه الدماء".

الحاج محمد البيطاوي من مخيم جنين يعجز عن كل شيء إلا عن البكاء، حرق جيش التدمير منزله ومنزل شقيقه، بدعوى البحث عن ابنه المطلوب للقتل.

وقبل عام، كانت زوجته قد أصيبت اثر اعتداء جنود الاحتلال عليها ولازالت بغيبوبة منذ ذاك الوقت.

الحال ذات الحال في مخيمات الضفة، قتلٌ المدنيين بحجة القضاء على المقاومين، المنازل باتت تشابه بعضها، منازل المدنيين وشوارعهم ومحالهم التجارية، كلها يستهدفها الاحتلال في سبيل القضاء على هذه المخيمات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مروحيات الاحتلال تبحث عن مسيرات المقاومة فوق منزل نتنياهو

بالفيديو.. صواريخ المقاومة تدك قواعد ومستوطنات الاحتلال

قوات الاحتلال في كمين القسام شمال غزة

شاهد.. في اليوم الـ 399... مجازر وتهجير في قطاع غزة