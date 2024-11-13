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كاميرا العالم ترصد حجم الدّمار الذي خلّفه الإحتلال بين البقاع وبيروت

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا العالم الدمار الحاصل نتيجة إعتداءات الطيران الحربي الإسرائيلي بشنه سلسلة غارات عنيفة  على مناطق عدة على حافة الطريق الدولي بين البقاع وبيروت.

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم قرب المبنى المستهدف من قبل الإحتلال الاسرائيلي على حافة الطريق الدولي بين البقاع وبيروت.

ولفت مراسلنا إلى أن مثل هنالك كثير من المباني المدمرة على حافة الطريق الدولي بين بيروت والبقاع مستهدف من قبل الطيران الإسرائيلي والذي يهدف فقط لزعزعة الإستقرار وصمود الشعب اللبناني في هذه المنطقة، ما يعني بأن كافة المناطق الشرقية للبنان مستهدفة.

وكان قد شن طيران الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت مناطق حارة حريك وبئر العبد والليلكي والغبيري .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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