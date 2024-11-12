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مراسل العالم يكشف عن حالة جيش الإحتلال وتعداد قتلى جنوده

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة بتزايد أعداد القتلى بصفوف جيش الإحتلال الاسرائيلي حيث أعلن جيش الإحتلال وفق آخر تحديثاته الاحتلال رسميا عن مقتل 4 جنود في شمال قطاع غزة وتحدثت صحيفة هاآرتس العبرية عن مقتل 24 عسكريا لجيش الإحتلال في غزة منذ بدء الاجتياح تحديدا لمنطقه جباليا في الـ5من اكتوبر الماضي.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلن بأن هناك معارك صعبة يقودها الجيش في ظل تصاعد المقاومة تحديدا في المناطق الشمالية في قطاع غزة، وأعلن عن معضلة بوجود نقص الكبير بأفراد الجيش الذين يقاتلون في المنطقة الشمالية، لذلك كان هناك قرار إسرائيلي بتقليص خدمة الاحتياط في ظل النقص الغير العادي وفق تعبير جيش الاحتلال الاسرائيلي في التوجه للخدمة العسكرية وتحديدا في شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسلنا أنه بالنسبة للمنطقة الشمالية مع جنوب لبنان كان هناك قرار من قبل إدارة رئاسة الأركان الإسرائيلية بسحب غالبية القوات المتمركزة عند الحدود أو بداخل المناطق الواقعة في المناطق الجنوبية مع لبنان وسحب هذه القوات الى الحدود والشريط الفاصل مع المناطق الفاصلة مع جنوب لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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