خبير سياسي: هناك لحظة سنشهد فيها الإنهيار الإسرائيلي على مستوى كبير

العالم - خاص بالعالم

ولفت سعد إلى أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية كانوا قد أرهقوا فعلا من إستراتيجيه معسكر المقاومة ومحور المقاومة في موضوع الربح بالنقاط، وأرادوا من هذه الإستراتيجية أن تنتهي بضربة قاضية وتصوروا أن موضوع"البيجر" وموضوع"الإتصالات" وصولا إلى اغتيال سماحة الأمين العام لحزب الله (قدس الله روحه الشريفة) مع ثلة مهمة من الشهداء ومن القادة، حيث تصوروا أن هذه هي ضربتهم القاضية.

وأشار سعد إلى أن ما حدث بالفعل أننا تلقينا هذه الصدمة وتمكن حزب الله والمقاومة ومحور المقاومة من تجاوزها ومن إستعادة الاتصالات والسيطرة عليها بالشكل السليم وبدء المبادرة، منوها أننا عندما كنا نخرج من الصدمة كانوا يدخلون في الصدمة لأنهم تصوروا ان هذه اللياقه العسكرية وهذه الإمكانيات للادارة والسيطرة قد انتهت في محور المقاومة، وأن الحزب يجب ان يعلن بطريقه أو بأخرى إنسحابه من هذه المعركة عن طريق الفصل عن غزة اولا والتقلص على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني في لبنان.

وأوضح سعد أن ما حدث هو أن المقاومة الاسلاميه فاجأت الخصوم وعندما خرجت من صدمتها كان العدو يدخل في صدمته، وليس صحيحا على الاطلاق أن الكيان الصهيوني تحوّل وأصبح يتحمل حروب الإستنزاف الطويلة بل على العكس إن الجهد الذي بذل أمريكيا وإسرائيليا لتقصير مدة المعركة مع حزب الله في لبنان يدل على أن"إسرائيل" لا تتحمل حروب طويلة، وما يحصل الآن هو المكابرة إن"إسرائيل"تكابر، ولكن هناك لحظه سنشهد فيها الانهيار الإسرائيلي على مستوى كبير لأن المعادلات الداخلية بدأت تتفجر على المستوى الإسرائيلي ونقول بصراحة أن المشروع الأمريكي يهدف إلى تمزيق المنطقة بالسكين الاسرائيلية وأمريكا بدأت تحمّل الكيان الصهيوني ما لا يحتمله، ولذلك التفجير الداخلي سيعبّر عن مدى تحمل محور المقاومه لعملية الاستنزاف ومدى هشاشة الكيان الصهيوني في الداخل وعدم قدرته على تحمّل أعباء المشروع الأمريكي في المنطقة.

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