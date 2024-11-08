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جبهة العمل الإسلامي بالأردن: ما يجري بغزة اليوم معرّضة له الدول العربية غداً

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

35 يوماً ومناطق شمال غزة تعاني الأمرّين، إبادة جماعية ومنعا لوصول المساعدات اليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي كل هذا والأنظمة العربية تكتفي بالمتابعة وان زادت لا تتعدى حدود الاستنكار.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراد العضايلي المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين هي حرب إبادة تقتل الشجر والحجر والطفل والنساء تدمر مستشفيات ودور الإيواء والعرب يتفرجون الى موقف من هذه النظم العربية أما آن الآوان أن تتخذ موقفا اليوم لتقول كلمتها بوقف المعاهدات ووقف الإتفاقيات ووقف العلاقات الآثمة".

العديد من التساؤلات التي تطرح دون اجابة لعل أهمها أين الموقف السيادي العربي لكسر الحصار؟ وكيف تستمر الحكومات العربية بدعم الكيان المحتل بالجسور البرية ؟ ولماذا لا يتم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ؟ كل هذا والعرب يملكون اداوت ضغط تمكنهم من كسر الحصار.

وقال خالد الجهني عضو حزب جبهة العمل الاسلامي، فكيف تستمر علاقاتهم بمجرمين الحرب وكيف لا يوجهون هذا الإجرام بأدواتهم الفاعلة والممكنة، هذا السؤال نطرحه عليهم نحن لا نريد تصريحات، نريد افعالا وقرارات واجراءات تنفيذية على أرض الواقع ما يجري في غزة اليوم معرضة له الدول العربيه غدا".

وعبر الأردنيون خلال المسيرة الحاشدة عن تضامنهم مع أشقائهم في قطاع غزة من خلال دخولهم بإضراب مفتوح عن الطعام حتى يكسر الحصار ودخول قوافل المساعدات إلى القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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