أردوغان: تركيا تأمل في التغلب على الأزمة الأوكرانية في عهد ترامب

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وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "نحن نعرف توقعاتنا من حليفتنا الولايات المتحدة. إننا نواجه تحديات كثيرة، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية. ويمكن التغلب عليهما بالتعاون بين تركيا والولايات المتحدة".

وأضاف أردوغان: "آمل أنه مع رئاسة ترامب تنتهي الحروب والأزمات الإقليمية والعالمية. "

وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك مشكلة بين أنقرة وواشنطن فيما يتعلق بمقاتلات "إف-35" ومنظومات "إس-400" الروسية.

وتابع أردوغان: "عند الحديث عن تركيا في عهد ترامب حول مسألة مقاتلات"اف-35" نسمع عبارات مثل: دفعوا المال ولم يحصلوا على الطائرات.. سنرى كيف ستحل هذه المسألة وكيف سنواصل طريقنا".

وكان دونالد ترامب قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليعود إلى البيت الأبيض بعد غياب دام أربع سنوات.

وأصبح ترامب بذلك أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.