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مستوطنون يهاجمون المزارعين في رام الله وبيت لحم

مستوطنون يهاجمون المزارعين في رام الله وبيت لحم
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

هاجم مستوطنون اليوم الجمعة، قاطفي الزيتون في مدينتي رام الله وبيت لحم، وقطعوا عشرات الأشجار المثمرة.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين قطعوا عشرات الأشجار في أراضي بلدة نحالين، غرب بيت لحم.

وأوضحت أن المستوطنين قطعوا 70 شجرة زيتون وعنب ولوزيات في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعود للمواطن عادل غياطة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على بلدة نحالين، المتمثلة بالاستيلاء على الأرض واقتلاع وقطع الأشجار.

من جانب آخر هاجم مستوطنون، قاطفي زيتون في قرية دير جرير، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية “الرعوية” المقامة على أراضي المواطنين في دير جرير، هاجموا قاطفي زيتون، وحاولوا إجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وفي نابلس نصب مستوطنون كرفانا على أراضي جبل النجمة في قرية جالود، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن مستوطنين نصبوا كرفانا على الجبل، بهدف الاستيلاء على المنطقة لإقامة مستعمرة جديدة، وتوسعة المستعمرات المجاورة.

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