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إعلام الاحتلال: سماع دوي 10 انفجارات في الجليل الغربي

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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