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إعلام الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في الضواحي الشرقية لتل أبيب وشرق عكا

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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