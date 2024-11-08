الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: رشقة صاروخية كبيرة وثقيلة تستهدف تل أبيب

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :