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متحدث جيش الاحتلال: تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط وشمال البلاد إثر إطلاقات عبرت من لبنان

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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