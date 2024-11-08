الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: إطلاق 5 صواريخ من لبنان سقط بعضها في الجليل الغربي

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :