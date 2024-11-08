الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: إستهدفنا تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :