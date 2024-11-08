الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى الإمتناع عن حضور مباريات كرة القدم وكرة السلة للفرق الإسرائيلية في أوروبا حتى إشعار آخر

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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