محادثات أمريكية فرنسية للتوصل لحل دبلوماسي للبنان ووقف العدوان بغزة

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وقالت الخارجية في بيان: "ناقش الوزيران أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بأمان"، مبينة أن "المحادثات شملت أيضا ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية".

ويكثف بلينكن جهوده في الفترة المتبقية للتركيز على عدة قضايا رئيسية، أبرزها وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، حيث يواصل المحادثات مع الوسطاء الدوليين لإيجاد صيغة مناسبة لوقف إطلاق النار، والعمل على الخروج من حالة الجمود الحالية.

من ناحية أخرى، شهدت زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، يوم أمس الخميس، توترا دبلوماسيا بين فرنسا وإسرائيل على خلفية حادثة دخول أفراد من الشرطة الإسرائيلية "من دون إذن" إلى موقع ديني في القدس الشرقية تديره فرنسا.

ورأى بارو أن "الوضع غير مقبول"، بعد أن حاولت الشرطة الإسرائيلية الدخول إلى موقع "الإيليونة" الواقع في جبل الزيتون، وهو مكان تابع للكنيسة الفرنسية في القدس.