الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الأحتلال: صفارات الإنذار تدوي في يرؤون بالجليل الغربي

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :