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إعلام الأحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كريلات شمونة ومحيطها

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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