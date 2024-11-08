الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة اوصرين شرقي نابلس

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :