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مراسل العالم: قوات الاحتلال تحتجز عددا من من الشبان الفلسطينيين في مدينة دورا جنوبي الخليل

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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