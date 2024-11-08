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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنيين في بلدة اوصرين بنابلس

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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