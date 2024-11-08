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خطاب الشيخ نعيم قاسم يزلزل كيان الاحتلال

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تداعيات الحرب العدوانية على لبنان ومواقف الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطابه الاخير، واصداء اقالة غالانت من وزارة الحرب داخل الكيان الاسرائيلي، كانت المحاور التي ركز عليها المحللون والخبراء في الاعلام العبري.

العالم - العين الاسرائيلية

خصص الاعلام العبري حيزا لتحليل المواقف التي اطلقها الشيخ نعيم قاسم، لاسيما ما يتعلق بمسار مقاومة الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان.

وقال المختص بالشؤون الاسرائيلية، علي حيدر، ان اخر خطاب للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حضر بقوة في الوعي الاسرائيلي، وحضوره اشد لدى الجهات الاستخبارية والسياسية باعتبارها معنية بمتابعة مواقف الامين العام الجديد انطلاقها من اهتمامها باعتباره رأس الهرم الجديد في حزب الله.

واوضح ان هذه الرؤية انعكست لدى بعض المعلقين خاصة ان اصل تصدي فضيلة الشيخ نعيم قاسم هو تصدي استشاري، ومن يتصدى لقيادة حزب الله ويكون جزء من التركيبة القيادية فضلا عن الامانة العامة في هذه المرحلة اكثر استشهادية من اي وقت، ويقدم روحه دفاعا عن الشعب والمقاومة بالتالي هم يعلمون مدى مصداقية كل كلمة يتم اطلاقها والتعبير عنها في هذه المرحلة خاصة انها مقرونه بالافعال والعمليات انطلاقا من كونها تعبر عن التصميم في مواصلة خط سماحة الامين العام السابق الشهيد حسن نصرالله.

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