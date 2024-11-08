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حزب الله: استهدفنا ناقلة جند عند مربع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة من فيها

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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