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مصادر لبنانية: غارتان للاحتلال على مدينة صور وبلدة كفررمان جنوبي البلاد
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وزارة الصحة اللبنانية: 3117 شهيدا و13888 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحصيلة يوم أمس 15 شهيدا و69 جريحا
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مراسل العالم: غارة إسرائيلية تستهدف مدينة صور قبل قليل
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حزب الله: استهدفنا ناقلة جند عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة من فيها
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حزب الله: استهدفنا ناقلة جند عند مربع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة من فيها
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كتائب القسام: استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة تاندوم شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع
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مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال من طراز كواد كابتر تفتح نيرانها على منازل الاهالي في جباليا شمالي القطاع
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين في بلدة اوصرين بنابلس
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنيين في بلدة اوصرين بنابلس
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنيين
حزب الله: استهدفنا ناقلة جند عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة من فيها
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.