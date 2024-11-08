حماس: أحداث أمستردام تظهر أثر الإبادة في غزة على السلم العالمي

العالم - فلسطين

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "إن أحداث أمستردام تؤكد أن استمرار المحرقة والإبادة في غزة، أمام البث الحي والمباشر دون أي تدخل دولي لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، من المتوقع أن يقود إلى مثل هذه التداعيات العفوية".

وأضاف: "وقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة هو جزء أساس من احترام وحماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن والسلم الإقليمي والعالمي".

واندلعت في العاصمة الهولندية أمس اشتباكات في أعقاب تمزيق مشجعي كرة القدم الإسرائيليين الأعلام الفلسطينية أثناء مسيرتهم في أمستردام، مما تسبب في حالة من الفوضى قبل زيارة فريق "مَكابي تل أبيب" الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، بهولندا.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية عن إصابة 10 إسرائيليين وفقد الاتصال باثنين آخرين، بعد تعرضهم للضرب في العاصمة أمستردام بعد انتهاء المباراة.