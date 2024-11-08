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وزارة الصحة اللبنانية: 3117 شهيدا و13888 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحصيلة يوم أمس 15 شهيدا و69 جريحا

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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