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مصادر لبنانية: غارتان للاحتلال على مدينة صور وبلدة كفررمان جنوبي البلاد

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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