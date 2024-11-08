الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: غارة لطيران الاحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :