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معاريف: التحقيقات في قضايا أمنية تتعلق بنتنياهو تتناول قضيتي تسريب مستندات سرية ومحاولة تغيير بروتوكولات تتعلق ببداية الحرب

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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