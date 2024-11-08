73 قتيلا وجريحا بأعمال المقاومة في الداخل المحتل خلال شهر أكتوبر

العالم - الاحتلال

وبين المركز أن السادس من شهر أكتوبر الماضي شهد تنفيذ الشهيد أحمد العقبي (من حورة في النقب) عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع بالداخل المحتل أسفرت عن مقتل مستوطنة وجرح 9 آخرين، فيما أصيب 15 آخرين نتيجة التدافع في مكان العملية.

كما نفذ الأسير أحمد جبارين (من أم الفحم) عملية طعن في الخضيرة بالداخل المحتل بتاريخ 9/ 10/ 2024، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجراح، بعضهم بحالة خطرة.

وفي 15/ 10/ 2024 نفذ الشهيد محمد بسام دردونة (من قطاع غزة) عملية إطلاق نار عند الشارع رقم 4 في أسدود بالداخل المحتل، أسفرت عن مقتل ضابط في شرطة الاحتلال وإصابة 5 آخرين بجراح مختلفة.

واختتم الشهيد رامي الناطور (من قلنسوة بالمثلث الجنوبي) شهر أكتوبر بعملية دهس عبر شاحنة كبيرة في تل أبيب، في 27/ 10/ 2024، أسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة أكثر من 37 آخرين بجراح وصفت بعضها بالخطيرة.

وأشار التقرير أن شهر أكتوبر الماضي شهد تنفيذ عملية دهس، وعملية مزدوجة (إطلاق نار وطعن)، وعملية إطلاق نار، وعملية طعن، و4 مظاهرات، و٩ فعاليات شعبية، وغيرها من الحراكات والوقفات والمسيرات الشعبية في الداخل المحتل.

وتواصلت انتهاكا ت وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، حيث بلغ ما تم رصده من قبل (معطى) (20) انتهاكاً.

وشهدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الداخل المحتل تنوعاً ملحوظاً، حيث بلغت عمليات الاعتقال (7) عمليات، و(1) اقتحام، و(4) محاكمة تعسفية، (1) اعتداء.

بالتزامن مع ذلك، واصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (7) منازل؛ فضلاً عن عشرات المنازل التي تم إخطارها بالهدم بحجة البناء غير المرخص.

وحاز النقب المحتل ومدينة أم الفحم المحتلة على النسبة الأكبر من حيث الانتهاكات الإسرائيلية بواقع (8، 3) انتهاكاً على التوالي.