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حزب الله: استهدفنا مستوطنة يرؤون للمرة الثانية بصلية صاروخية

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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