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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف مستوطنة مرغليوت بصلية صاروخية

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

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